Сводка из зоны АТО за 11 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 36 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня утром, 12 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении около 21:00 противник выпустил 7 мин калибром 82 мм по позициям сил АТО у Крымского.

На приморском (мариупольском) направлении после 18 часов участники незаконных вооруженных формирований из минометов калибром 82 мм били по позициям сил АТО вблизи Гнутово и Талаковки. Кроме того, у Талаковки противник вечером и ночью несколько раз использовал стрелковое оружие и открывал огонь из гранатометов и вооружения БМП. Неспокойно было и у Водяного, что уже несколько дней подряд находится в эпицентре огневого противостояния. В конце суток здесь НВФ трижды обстреляли опорные пункты сил АТО из крупнокалиберных пулеметов. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе Лебединского, Павлополя и Староигнатьевки.

На донецком направлении после 18 часов противник дважды обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в Авдеевский промзоне. Из гранатометов противник бил по украинским военным в окрестностях Каменки и Новгородского.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинских силовиков попали районы 12 населенных пунктов. При обстрелах применялись минометы, БТР и БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждено домостроение в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка. Остальная информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Фрунзе, Калиново, Лозового и Желобка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».