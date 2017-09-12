Украинский сигнал с новой телевышки достигает неподконтрольного Должанска, – ОВГА. Новости

Украинский сигнал с новой 134-метровой телевышки достигает неподконтрольного украинским властям Должанска (Луганская обл.), сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА).

В пресс-службе отметили, что радиус действия передатчиков станции составляет 60 км и обеспечивает украинским телерадиовещанием населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, а также Луганска, Голубовки, Кадиевки, Алчевска, Брянки, Первомайска, Славяносербска, частично – Перевальского и Лутугинского районов.

«Более того, украинский сигнал работает даже в Должанске (бывший Свердловск), превышая предусмотренный радиус в 80 км», – подчеркнули в ОВГА.

В пресс-службе также напомнили, что с 22 августа началось вещание украинских телеканалов в цифровом формате Т2 с новой телевышки в Новоайдарском районе.