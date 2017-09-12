В МИД Германии допускают постепенное снятие санкций с России при перемирии на Донбассе. Новости

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль допускает постепенное снятие европейских санкций против России в случае вступления в силу соглашения о перемирии на Донбассе, сообщает Reuters.

«Официальное соглашение заключается в следующем: только если есть 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций», – сказал Габриэль.

При этом Габриэль заявил, что с его точки зрения это была «абсолютно нереалистичная» позиция.

«Мы вводили санкции постепенно и снимать их будем постепенно – это на самом деле общеизвестный факт», – сказал глава МИД Германии.