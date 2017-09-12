Ситуация в пунктах пропуска утром 12 сентября. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 12 сентября

ДН

12.09.17 10:23dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 12 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 33,8 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 7985 человек и 1140 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6858 человек и 1130 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6698 человек и 1396 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3587 человек и 740 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8753 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 20/120;
  • КПВВ «Марьинка» – 20/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 35/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 25/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Семен: «8:03. Из Донецка на "Каргилле" очередь на мосту. Это машин 200. Очередь движется очень медленно»;
  • Александр: «9:41. "Каргилл": на въезд в Донецк больше 100 машин, движение очень слабое. "Ноль" Марьинка: никого. Таможня выезд Марьинка: 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Татьяна: «8:04. В Новотроицке в Мариуполь машин 50»;
  • Татьяна: «8:28. Еленовка: в Донецк 40 машин. На "Перлыне" в Мариуполь очень много пешеходов»;
  • Анна: «9:13. В Еленовке (очередь – ред.) уже за церковью»;
  • Татьяна: «10:02. Еленовка: в Мариуполь очередь до рынка, льгота – треть основной».

КПВВ «Гнутово»:

  • Оксана: «На 7 утра в Октябре машин 100-110. Продолжают прибывать».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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