В Краматорске поднимают тариф на отопление. Платили за квартиру 2 тыс., теперь будет почти 3 тыс. грн. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) повышается тариф на централизованное отопление. На 40% возрастет плата за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению уже к началу нового отопительного сезона.

В исполком обратился директор коммунального производственного предприятия «Краматорская теплосеть» Григорий Безкоровайный с ходатайством утвердить новые тарифы на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению.

Согласно проекту решения исполкома, который был обнародован на сайте Краматорского горсовета, предлагается утвердить следующие тарифы для населения: на тепловую энергию и услуги централизованного отопления 1739,12 грн с НДС за 1 Гкал и 51,55 грн с НДС за 1 кв. м отапливаемой площади.

Принятые год назад тарифы для КПП «Краматорская теплосеть» были почти на 40% ниже: 1240,82 грн за Гкал и 37,16 грн за 1 кв. м. То есть, если в прошлом отопительном сезоне за отопление двухкомнатной квартиры площадью 53 кв. м приходилось платить 1969 грн ежемесячно, то с новыми тарифами придется заплатить до 2732 грн.

Аргументируя необходимость повышения тарифов, Григорий Безкоровайный приводит следующие факты: значительное повышение минимальной заработной платы, цены на природный газ и электроэнергию. Таким образом, повышение производится с целью приведения тарифов на тепловую энергию и услуги централизованного отопления к экономически обоснованным расходам.

Решение вступает в силу 1 октября 2017 года, хотя на последнем заседании исполкома, которое состоялось 6 сентября, данный проект не рассматривался.

Отметим, что КПП «Краматорская теплосеть» обслуживает жителей микрорайона Лазурный, Старого Города и части Соцгорода вдоль балки Кутовой. Кроме этого предприятия, поставки отопления населению Краматорска осуществляют «Краматорскмежрайтеплосеть» и «Краматорсктеплоэнерго». Но пока об их намерениях относительно повышения тарифов не сообщается.

Источник: АКМЦ