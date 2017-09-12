Жебривский поддерживает принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса. Новости

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский выступает за принятие законопроекта о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом Жебривский заявил сказал в эфире телеканала «Прямой».

«К сожалению, законопроекта я не видел и обсуждать по этому поводу мне нечего. Но однозначно нам необходимо принять этот закон, потому что заканчивается действие закона об антитеррористической операции. Думаю, каким бы закон ни был, Донетчина обречена на успех», – сказал Жебривский.