В мае – августе ООН зафиксировала гибель 26 гражданских лиц на Донбассе. Новости

В мае-августе 2017 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе зафиксирована гибель 26 гражданских лиц, еще 135 были ранены. Такие данные приведены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в период 16 мая по 15 августа 2017 года.

«С 16 мая по 15 августа 2017 года, УВКПЧ зафиксировало 161 жертву среди гражданского населения в связи конфликтом (26 убитых и 135 раненых), чуть более половины из которых были вызваны обстрелами», – сказано в отчете.

Также отмечается, что общее количество жертв среди гражданского населения за месяц уменьшилось в июне (по сравнению с маем) и в июле (по сравнению с июнем), что, «возможно, частично объясняется «перемирием на время сбора урожая», которое началось 24 июня».

«Тем не менее, внезапные увеличения и снижения интенсивности военных действий, включая обстрелы, ежедневно подвергали опасности жизнь людей и наносили психологические травмы», – подчеркивается в тексте документа.