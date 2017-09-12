В мае – июле КПВВ на Донбассе пересекало рекордное количество людей, – ООН. Новости

В мае, июне и июле в пунктах пропуска на Донбассе регистрировалось более миллиона индивидуальных переходов линии соприкосновения в месяц. Об этом сообщается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

«В этом отчетном периоде наблюдалось рекордное увеличение числа людей, пересекающих линию соприкосновения. В мае, июне и июле были зарегистрированы более миллиона индивидуальных переходов в месяц, и в начале августа эта тенденция продолжалась», – сказано в документе.

Также отмечается, что в среднем 36 тыс. человек ежедневно пересекали линию соприкосновения по сравнению с 29 тыс. в предыдущем отчетном периоде.

В УВКПЧ подчеркнули, что обеспокоены угрозами безопасности, с которыми сталкиваются гражданские лица на контрольных пунктах въезда-выезда или вблизи них, в том числе, в связи с обстрелами, наземными минами и другими взрывными устройствами.

«В течение отчетного периода было задокументировано восемь инцидентов, связанных с взрывами мин или обстрелами, которые привели к жертвам или временному закрытию КПВВ», – подчеркнули в УВКПЧ.

В докладе также отмечается, что чрезвычайная жара, отсутствие охлаждаемых пространств, и необходимых условий на КПВВ «усугубляют и без того сложное положение людей пересекающих линию соприкосновения, в том числе людей с инвалидностью, престарелых, детей и женщин».

«Ситуация была особенно тревожной в Луганской области, где Станица Луганская остается единственным маршрутом пересечения, который доступен только для пешеходов, и где фрагменты разрушенного моста соединены небезопасными деревянными пандусами», – сказано в докладе.

В УВКПЧ отмечают недостаточное количество инвалидных колясок на контролируемой украинским правительством стороне моста и их полное отсутствие на стороне, контролируемой представителями незаконных вооруженных формирований, несмотря на высокий спрос на такую помощь.

«Более того, плохое состояние пандусов представляет собой физический риск для пешеходов, пересекающих линию соприкосновения. В течение одного дня наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, как трое пешеходов упали, 10 человек потеряли равновесие, и носильщики случайно уронили мужчину с инвалидностью», – отметили в УВКПЧ.

Также сообщается, что на транспортных коридорах в Донецкой области автобусы, циркулирующие между «нулевым блокпостом» и КПВВ, не были оборудованы для людей с инвалидностью.

В УВКПЧ также обеспокоены тем, что машины «скорой помощи» не находились постоянно на каждом КПВВ в рабочее время.