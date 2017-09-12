На Донетчине включат сирены. Новости

На Донетчине проведут проверку средств оповещения. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации.

27 сентября с 14:00 до 14:30 будет проводиться плановая комплексная техническая проверка средств оповещения Донецкой области с включением уличных электросирен и трансляцией через телерадиоприемники языковой учебной информации в сфере гражданской защиты.

Власти просят жителей Донетчины во время проведения плановой технической проверки сохранять спокойствие и продолжать свои дела.

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