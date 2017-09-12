На Донетчине водитель уснул за рулем. Пострадали 4 человека . Новости

В Волновахе (Донецкая обл.), сегодня, 12 сентября, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 4 человека. Как стало известно, водитель уснул за рулем автомобиля. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 9:00 утра, по ул. Донецкой. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. В результате пострадали 4 человека. Как рассказали правоохранителям пассажиры авто, водитель уснул за рулем.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу Волновахи, им оказывают медицинскую помощь. Известно, что 46-летний водитель сейчас находится в реанимации.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" УК Украины», – отмечается в сообщении.

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