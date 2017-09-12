В ООН назвали количество жертв войны на Донбассе. Новости

С 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года в зоне вооруженного конфликта на Донбассе было убито не менее 2505 гражданских лиц. Такие данные приведены в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

«В течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года, было убито не менее 2 505 гражданских лиц: 1382 мужчин, 837 женщин, 90 мальчиков и 47 девочек, а также 149 взрослых, чей пол не был установлен. В дополнение к этому числу, 298 гражданских лиц, включая 80 детей, погибли в результате крушения рейса MH17 17 июля 2014 года. Общее число раненых в связи с конфликтом среди гражданского населения оценивается на уровне 7-9 тыс. человек», – сказано в докладе.

Также сообщается, что в общей сложности, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года, УВКПЧ задокументировало 34 766 пострадавших в результате конфликта в Украине, «включая украинских военнослужащих, гражданских лиц и членов вооруженных групп». Эта цифра включает в себя 10 225 убитых и 24 541 раненых.

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