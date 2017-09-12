На Донетчине пропал подросток (Фото). Новости

Правоохранители Донетчины разыскивают пропавшего юношу, который уехал в Краматорск на обучение и не вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Добропольским отделением полиции ГУ НП в Донецкой области устанавливается местонахождение без вести пропавшего парня 2000 года рождения, который 21 августа 2017 года уехал на обучение в Краматорское высшее профессиональное металлургическое училище № 123 и домой не вернулся. Юноша на связь не выходит.
Мхитарян Арсен Арманович
Приметы: на вид 16-17 лет, волосы короткие, черные, рост 176-178 см, худощавого телосложения, глаза карие.
Был одет: синие джинсы, голубая футболка с рисунком в виде кепки, коричневая пайта с крупным рисунком лица обезьяны. Был обут в черные кроссовки с розовыми полосами и белой подошвой.
Особые приметы: толстовка черного цвета, джинсовые шорты до колен, обут в кроссовки полосатые «Аdidas».
Правоохранители обращаются с просьбой ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого парня, сообщить об этом на линию «102» или по телефонам: (06277) 286 76; 0500 17 08 62.
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