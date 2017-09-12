Миротворцы ООН: варианты для Украины. Главная

Россия направила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. По мнению украинских политиков и экспертов, предложение РФ неприемлемо. Журналисты разбирались, какие бывают миротворческие миссии ООН, и какая из них лучше всего подходит для решения «украинского вопроса», передает «Сегодня».

Россия направила генсеку ООН и главе этой организации проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. Это было сделано по поручению президента РФ Владимира Путина, который 5 сентября неожиданно заявил, что не против размещения «голубых касок» ООН на востоке Украины.

Украина является одним из основателей ООН, и со времени обретения независимости украинские «голубые каски» участвовали в 15 миротворческих операциях, 3 из которых – в Либерии, Конго и Кот-д'Ивуаре – еще продолжаются. Именно поэтому Украина еще весной 2015 года приняла решение просить ООН о введении на Донбасс миротворческого контингента. В частности, президент Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Однако, чтобы развернуть миротворческую миссию в любой точке планеты, необходимо решение Совета безопасности ООН, где Россия имеет право вето. При этом РФ неоднократно пользовалась этим правом во время рассмотрения куда менее принципиальных украинских требований. Поэтому можно было не сомневаться, что вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе обязательно был бы заблокирован российской стороной. Казалось бы, ситуация, при которой Россия сама направила в ООН проект резолюции, снимает эту проблему. Однако российское предложение разместить миротворцев на линии разграничения по своей сути не устраивает уже украинскую сторону.

По мнению вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, линия разграничения возникла «из-за российского вторжения на территорию Украины», а поэтому «голубые каски» должны быть введены на всю неподконтрольную территорию. Об этом же заявил и Петр Порошенко 7 сентября.

«Все наши миротворческие инициативы направлены на то, чтобы возобновить контроль над границей. Поэтому, если говорить о миссии ООН в российской версии, то Совбез ООН может ее поддержать. Но ее вряд ли поддержит Киев», – пояснил суть проблемы политолог Анатолий Октисюк.

В мировой практике различают несколько форматов участия миротворцев в урегулировании различных конфликтов. Одна из них – это операция по поддержанию мира, которая проводится в случае добровольного согласия всех заинтересованных сторон. При этом «голубые каски» должны обеспечивать условия прекращения огня и разведения противоборствующих сил без применения оружия со своей стороны, за исключением случаев, когда это необходимо в целях самообороны.

Еще один вариант — это постконфликтное урегулирование, когда миротворцы ООН участвуют в разоружении комбатантов (лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях на одной из сторон конфликта), восстановлении инфраструктуры и помогают обществу вернуться к мирной жизни. Представители ООН также могут выступать в роли посредников для того, чтобы дипломатическим путем привести враждующие стороны к согласию.

И наконец, существует формат «принуждения к миру» – это когда войска ООН используются для военного подавления бандформирований, препятствующих установлению мира в регионе. В этом случае обоюдное согласие противоборствующих сторон, в принципе, не требуется.

При этом, со дня своего основания, 26 июня 1945 года, ООН провела 55 миротворческих операций. Кроме того, 15 операций еще продолжаются. Далеко не всегда усилия «голубых касок» приводят к быстрому результату. Есть миссии, которые продолжаются десятилетиями. Это касается, например, операции по поддержанию мира на Ближнем Востоке, начатой еще в 1948 году, после первой арабо-израильской войны.

Кроме того, далеко не все операции ООН одинаково эффективны. И хотя положительных примеров значительно больше, случаются и провалы. Это касается, например, миротворческой операции в Сомали, развернутой в 1992 году для прекращения гражданской войны.

Впрочем, по мнению Анатолия Октисюка, перспективы введения миротворческого контингента на Донбасс остаются туманными.

«Для этого нужна политическая воля. А пока ситуация обстоит следующим образом: когда Украина предлагала миротворцев, Россия называла это нарушением Минских договоренностей, а теперь, когда миротворцев предлагает Россия, то о нарушении Минских договоренностей говорим уже мы… Пока нет признаков того, что ситуация на Донбассе сдвинется с мертвой точки. Поэтому предложение Путина, скорее всего, связано с желанием изучить реакцию мировой общественности и официальных лиц Украины», – полагает Октисюк.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с председателем группы дружбы «Франция–Украина».

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