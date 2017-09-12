85 предпринимателей Донбасса презентуют свою продукцию на «Восток-Экспо» (Фото). Новости

32 производителя из Луганщины и 53 из Донетчины привезли в столицу на «Восток-Экспо 2017» продукцию различных направлений – оборудование, одежду, продукты питания, игрушки, технические разработки и многое другое.

«Я помню, как 3 года назад к нам пришли люди из донецкого и луганского регионов. Они не знали, что делать. Процесс восстановления бизнеса Донбасса начался именно тогда. И теперь все изменилось. Сегодня эти люди приехали не для того, чтобы просить помощи, а чтобы вам дать что-то», – сказал на открытии выставки директор Программы развития ООН в Украине Янтомас Химстра.

Только бизнес способен помочь Донбассу преодолеть последствия военного конфликта и восстановить инфраструктуру, отмечали все организаторы выставки.

«Луганская и Донецкая области не опустили руки и развиваются несмотря на на что. Мы ищем новые возможности для малого и среднего бизнеса», – сказал во время открытия глава Луганской ВГА Юрий Гарбуз.

Из Донецкой области в Киев приехали также 14 участников программы «Украинский донецкий куркуль», которые получили финансовую поддержку на развитие бизнеса от ДонОГА и из местных бюджетов. Глава Донетчины Павел Жебривский пригласил всех в регион, заверив, что вести на Донетчине бизнес комфортно.

Результатом участия в выставке должны стать новые контракты и партнерские отношения, которые позволят бизнесу Донбасса развиваться активнее. В ходе выставки предприниматели также могут получить новые знания по ведению бизнеса на мастер-классах ведущих специалистов, узнать о возможностях выхода не только на украинский рынок, но и международный.

Презентации производителей Донбасса будут проходить в течение двух дней в Торгово-промышленной палате Украины.

Источник: Вчасно