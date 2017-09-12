Точное количество пропавших без вести на Донбассе остается неопределенным – доклад ООН. Новости

Точное количество людей, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта на Донбассе остается неизвестным. Об это говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

«В течение отчетного периода, УВКПЧ не наблюдало прогресса в установлении местонахождения сотен лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта. Точное число лиц, пропавших без вести, остается неопределенным. В отсутствие должным образом функционирующей координации между государственными органами и обмена информацией между Правительством и вооруженными группами, публично доступные цифры о числе пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта существенно разнятся», – сказано в документе.

Так, по состоянию на 15 августа 2017 года в открытой базе данных Национальной полиции Украины было зарегистрировано 1 476 лиц, пропавших без вести в зоне конфликта на Донбассе, начиная с середины апреля 2014 года. По данным Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, 1 646 человек пропали без вести с начала конфликта. В то же время, по данным «омбудсмена ДНР», 509 человек зарегистрированы как пропавшие без вести.

В свою очередь, в УВКПЧ считают, что эти цифры отражают только количество заявлений о поиске лиц, пропавших без вести, полученных различными учреждениями, причем некоторые люди могут одновременно находиться в нескольких списках, и местонахождение некоторых лиц, указанных в списках, может быть уже установлено.

В УВКПЧ также считают, что многие из тех, кто считается пропавшими без вести, могут быть мертвы, а их тела либо не найдены, либо не идентифицированы.

«Обмен судебно-медицинской информацией и другими данными о пропавших без вести лицах между Правительством Украины, "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой" мог бы способствовать выявлению некоторых лиц, чьи останки либо хранятся в моргах, либо были похоронены как неопознанные. Это облегчило бы страдания родственников, вызванные неопределенностью судьбы их близких», – отмечается в докладе УВКПЧ.

В документе также отмечается, что анализ ДНК проводился в Украине до 2014 года, и с момента начала конфликта проводится на подконтрольной украинским властям территории. В то же время, на территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, по данным УВКПЧ, анализ ДНК человеческих останков и родственников людей, пропавших без вести, начался в Донецке, но еще не доступен в Луганске.

Кроме того, «УВКПЧ не исключает, что некоторые лица, которые считаются пропавшими без вести, могут быть живы и содержатся в тайном заключении или без связи с внешним миром на контролируемой Правительством территории, либо на территории, контролируемой вооруженными группами».

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