Дотация шахт не предусмотрена в госбюджете, – Минфин. Новости

Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает дотации шахт. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк, передают «гл».

«Дотации на шахты не предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год», – сказал Данилюк, отвечая на вопрос о господдержке угольной отрасли Украины.

Отметим, что в начале июня председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что к осени 2018 года все государственные шахты должны работать безубыточно. При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уверял, что уже к концу этого года 70% украинских шахт будут безубыточными, а 50% – прибыльными.