Выпускник вуза Мариуполя стал послом доброй воли ООН в Украине. Новости

Выпускник Мариупольского государственного университета стал послом доброй воли ООН в Украине. Об этом сообщает пресс-центр МГУ.

Павел Вышебаба (на фото) 5 лет назад окончил вуз по специальности «Журналистика». На его странице в Facebook указано, что является уроженцем Краматорска. Изначально Павел был активным участником Революции достоинства. Затем открыл первый в Украине веганский ресто-кафе, основал общественную организацию «Единая планета» и создал собственную группу One Planet Orchestra.

В начале сентября Павла выбрали посланником доброй воли ООН в Украине. «Процедура избрания – это внутренняя процедура ООН. Я знаю, что они рассматривали много кандидатур, среди которых значительно более известные люди, чем я. Избрано 10 человек в Украине и, судя по этой замечательной компании, думаю, что главным критерием было следующее: кто уже сейчас объясняет и распространяет идеи взаимоуважения, мира и толерантности. Избранным кандидатам предложили, и, насколько я знаю, все согласились», – рассказал Павел Вышебаба.

По словам Павла, задачей 10 посланцев доброй воли ООН в Украине – оставаться собой и продолжать делать то, что они уже делают, не останавливаться, масштабировать свою «миростройческую деятельность». «Программа развития ООН в Украине готова поддерживать наши инициативы. В рамках работы ОО мы распространяем идеи равенства всех живых существ, объясняем необходимость остановить насилие над животными, преимущества мирного образа жизни и ответственного потребления», – сказал Павел Вышебаба.

Павел отметил, что эта почетная должность прежде всего дает больше друзей – людей, понимающих преимущества мира над войной, заботы над насилием, которые должны объединяться и действовать вместе. «Добрая воля живет в каждом из нас, распространять знания и собственным примером демонстрировать уважение к другим – значит быть послом доброй воли. Нас бесчисленное количество в Украине, и вместе мы способны создать доброжелательный климат в нашей стране, открытый и уважаемый ко всем», – считает он.