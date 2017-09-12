Ситуация в пунктах пропуска днем 12 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Нелли: «11:07. На украинском посту из Бахмута машин 80. За 3 часа прошло 25 машин»;

Владислава: «12:10. Никитовка: в Бахмут машин чуть меньше, чем до 2 поворота»;

Игорь: «14:16. Пешая в Бахмут около 200 человек. Машины в Бахмут в 5 рядов. Встречка ждала около часа».

КПВВ «Марьинка»:

Екатерина: «12:07. Муж встал вчера в очередь в 07:00 и остался ночевать 22-й. И только сегодня в районе 9:00 проехал таможню»;

Оксана: «13:11. Из Донецка очередь с моста. Пропускают медленно. Льготная очередь есть. Ближе к таможне в три ряда стоят»;

Виктория: «14:16. Мои прошли украинские блокпосты за 20 минут, а на "Каргилле" стоят 62-ми уже 3 часа. За это время очередь сдвинулась на 100 метров».

КПВВ «Новотроицкое»:

Инна: «10:51. Новотроицкое: в Донецк на нуле 20 машин»;

Майя: «12:18. Муж стоит в Еленовке в сторону Украины чуть дальше чем 2 биотуалета, или 15 столбов освещения. Приблизительно 500м до таможни»;

Александр: «12:43. Из Мариуполя в Еленовку машин 20. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до церкви»

КПВВ «Гнутово»:

Оксана: «11:17. В 7 утра муж приехал в Октябрь. Только что прошел ДНР»

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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