На Донетчине двое детей не ходят в школу из-за вероисповедания. Новости

В Донецкой области не все учащиеся приступили к занятиям в новом учебном году. 9 учеников так и не пошли в школу. Некоторые из них – из-за безответственности родителей, а некоторые из-за их вероисповедания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, завершена сверка имеющейся документацией в администрации школ. Сотрудники ювенальной превенции обнаружили 9 детей, которые так и не пошли с 1 сентября в школу. 6 из них имеют уважительные причины.

Так, в Краматорске две семьи вернулись домой – на неподконтрольную украинским властям территорию и дети будут учиться в местных школах. В Покровске 2 ученика отсутствуют на занятиях в связи с переездом, при этом родители забыли забрать документы из учебных заведений. «Не сел за парту ученик из Лимана. Решается вопрос о привлечении матери к ответственности», – отмечают в полиции.

А вот в Великой Новоселке 2 детей не могут пойти в школу из-за вероисповедания родителей. Мать школьников не пускает домой ни работников социальных служб, ни полицейских. А отсутствие детей в учебном заведении объясняет тем, что религия позволяет лишь 4 класса образования. «Вопрос по этому случаю остается открытым», – уточняют правоохранители.

Напомним, в Донецкой области 1 сентября за парты сели 152,5 тыс. учеников. Из них более 16 тыс. – это первоклассники. Обучают детей 15 тыс. преподователей.

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