Солдаты в зоне АТО получают 17 тыс. грн. Главная

Заработная плата рядового военнослужащего в звании «солдат», выполняющего задачи в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе (АТО), составляет 17 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 сентября, на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галинский (на фото), передает «112.ua».

«7 тыс. грн – это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн – это доплата, она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус», – отметил Галинский.

Он сообщил, что такую зарплату солдаты получают с 1 сентября текущего года. В то же время Галинский добавил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

«Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве», – подчеркнул он.

По словам представителя Минобороны, оборонное ведомство располагает достаточными средствами для восстановления вооружения и военной техники, подготовки войск, содержания и совершенствования систем связи.

«На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет. В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года – 2,2 млрд грн», – резюмировал Галинский.