Украинские военные показали своих четырехпалых боевых побратимов (Фото). Новости

Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовало фотоальбом под названием «Наименьшие боевые побратимы». На сегодня, 12 сентября, в нем 314 фото.
«Мы не могли не создать отдельный альбом для настоящих друзей и помощников наших ребят на передовой! О них не стоит забывать», – говорится в сообщении.
На снимках изображены украинские военнослужащие и животные, которые их сопровождают. Преимущественно, это собаки и коты, но есть кролик, петух, коза, «Скальпель и Ватка – секретное подразделение морских свинок» и даже боевой сокол.
Среди кличек побратимов – Патрон, Гром, Зидан («командир БМП»), Жужа, Мушка, Граната, Оса, Атошка, Град и Ураган, Сержант Маруська, Вантус, Зеленка и много других.
С четырехлапыми военные ездят в автобусах, едят, спят и несут службу в зоне АТО.
У некоторых животных есть своя форма.
«Присылайте нам фото фронтовых любимцев с передовой», – просят помогать дополнять альбом в Минобороны.
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