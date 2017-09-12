Украинские военные показали своих четырехпалых боевых побратимов (Фото). Новости

Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовало фотоальбом под названием «Наименьшие боевые побратимы». На сегодня, 12 сентября, в нем 314 фото.

«Мы не могли не создать отдельный альбом для настоящих друзей и помощников наших ребят на передовой! О них не стоит забывать», – говорится в сообщении.

На снимках изображены украинские военнослужащие и животные, которые их сопровождают. Преимущественно, это собаки и коты, но есть кролик, петух, коза, «Скальпель и Ватка – секретное подразделение морских свинок» и даже боевой сокол.

Среди кличек побратимов – Патрон, Гром, Зидан («командир БМП»), Жужа, Мушка, Граната, Оса, Атошка, Град и Ураган, Сержант Маруська, Вантус, Зеленка и много других.

С четырехлапыми военные ездят в автобусах, едят, спят и несут службу в зоне АТО.

У некоторых животных есть своя форма.

«Присылайте нам фото фронтовых любимцев с передовой», – просят помогать дополнять альбом в Минобороны.

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