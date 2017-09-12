Грузовик раздавил водителя на Донетчине (Фото). Новости

Сегодня, 12 сентября, в селе Прелестное (Славянский р-н, Донецкая обл.) произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции.

Происшествие произошло на территории предприятия в 10:40. Установлено, что погибшим является житель Славянска, 1969 года рождения, который на автомобиле-бетоносмесителе «КрАЗ» привез на предприятие бетон.

По предварительным данным, водитель, не выключив двигатель, стал осматривать поврежденную покрышку. Когда он находился под колесом, грузовик самостоятельно тронулся с места, переехал его и столкнулся со стеной здания напротив. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: Отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области Фото: Отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области Фото: Отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области Фото: Отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области Фото: Отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области

Информация об указанном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Проводится проверка.