Мошенники лишили жителя прифронтовой Авдеевки почти 60 тыс. грн. Новости

Житель прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) потерял почти 60 тыс. грн, следуя указаниям лже-сотрудников банка. Пенсионер получил SMS-сообщение о том, что его банковская карта будет заблокирована и выполнил требования аферистов, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщают правоохранители, в дежурную часть Покровского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области обратился 64-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные похитили с его банковского счета 59 тыс. грн.

Выяснилось, что накануне пострадавший получил SMS-сообщение, в котором говорилось о том, что его банковская карта будет заблокирована, но для того, чтобы этого не допустить, ему нужно отправить обратное SMS-сообщение, с цифрами, указанными на карте. Растерянный пенсионер вместо того, чтобы проверить полученную информацию, выполнил требования мошенников. После этого он получил еще одно сообщение, в котором говорилось, что с его счета сняты 59 тыс. грн и на балансе карты – 0 грн.

Пожилой мужчина, осознав, что его обманули, обратился в полицию.

«По данному случаю полицейскими открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления», – отмечается в сообщении.

Напомним, жители Донецкой области продолжают становиться жертвами распространенных преступных схем. Наиболее частые аферы – это банковское мошенничество, махинации во время покупок в интернете и «спасение» родных от «тюрьмы».

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