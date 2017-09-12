Они отдали жизнь за Украину: В Покровск доставлен подбитый танк-памятник из-под Донецка (Фото). Новости

Сегодня, 12 сентября, в Покровск (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) был доставлен подбитый танк Вооруженных Сил Украины, три года стоявший на Донецкой трассе за селом Первомайское. С такой инициативой выступили городские власти, военнослужащие Покровско-Ясиноватского объединенного военного комиссариата и волонтеры.

Танк, направлявшийся в сторону Песок, был обстрелян 14 сентября 2014 года. Погибло восемь человек: четверо бойцов добровольческого батальона «Днепр-1» и четверо военнослужащих 17-й танковой бригады.

Место трагедии давно стало своеобразным памятником погибшим военным, к которому возлагают цветы во время государственных праздников или просто проезжая мимо.

Однако мародеры начали разбирать машину на металлолом, поэтому было принято решение о ее транспортировке. «Танк можно было оставить у дороги, со временем установить здесь памятник, но уже спустя два года от него бы ничего не осталось», – сказал сержант ВСУ Покровско-Ясиноватского объединенного военного комиссариата Николай Ташлицкий.

Боевая машина из-под Первомайского вместе с башней другого пострадавшего танка была доставлена в ремполк, который сейчас дислоцируется в Покровске. Здесь технику реставрируют, а в дальнейшем используют для строительства мемориального комплекса погибшим воинам АТО, афганцам и чернобыльцам в сквере на ул. Защитников Украины – так называемой «березовой роще».

«Во время первого конкурса на лучший проект памятника, объявленного Покровским городским советом, комиссия не смогла выбрать ни один из предложенных вариантов. Мы планируем объявить еще один конкурс, в котором, надеемся, примут участие скульпторы и архитекторы со всей Украины. Если появятся достойные предложения, то весной можно будет приступать к строительству комплекса», – сообщил заместитель Покровского городского головы Юрий Третяк.

Источник: ТК «Орбита»

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