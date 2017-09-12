В «ЛНР» сотрудники «МГБ» теперь могут обыскивать любого по «инструкции». Новости

В «Луганской народной республике» любой сотрудник «органов государственной безопасности ЛНР» может инициировать осмотр любого помещения, кроме жилья, до возбуждения «уголовного дела» на основании одного лишь «рапорта» на имя «начальника подразделения МГБ». Практически это означает, что может быть обследовано абсолютно любое помещение без контроля «прокуратуры» или «суда ЛНР». Об этом говорится в «инструкции о порядке проведения сотрудниками МГБ ЛНР гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Ее прокомментировали общественники Харьковской правозащитной группы (ХПГ).

Эта «инструкция» была принята относительно недавно – 21 июня 2017 года.

Как отмечают в ХПГ, первое, что обращает на себя внимание, когда открываешь «инструкцию» – неаккуратность авторов. «Нормативный акт» содержит грамматические ошибки на первой же странице, в его тексте нет определений ключевых терминов, которые используются. «Все это говорит об уровне юридической техники ЛНР», – считают в ХПГ.

По словам правозащитников, самое главное в том, что эта «инструкция» ставит под угрозу право на личную жизнь. «Обследование включает право войти на территорию объекта в любое время суток (предпочтительным называется дневное время, кроме безотлагательных случаев), право осмотреть объект, а главное, право изъять вещи и документы», – комментируют в ХПГ.

Также «инструкция» не содержит определения обследования, порядок которого, собственно, и «регламентирует». «Вероятно, под обследованием понимается как осмотр, так и обыск, который может проводиться в помещении, на участке местности или транспортном средстве. В демократических странах эти следственные, по своему содержанию, действия, проводятся под жестким контролем со стороны органов надзора или судов, и только в рамках уголовного производства, то есть, при наличии состава преступления. Действие же "инструкции" ограничено лишь наличием у "органов МГБ" достаточных сведений для возбуждения "уголовного дела", что открывает для них широкий спектр всяческих злоупотреблений. Своеобразной гарантией является и то, что "инструкция" не распространяется на жилые помещения. Впрочем, на практике может оказаться, что действие "инструкции" незаметно расширится и на жилой фонд», – сообщают в ХПГ.

При проведении обследования по «инструкции» подлежат изъятию обнаруженные документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, находящиеся у лиц без специального разрешения, а также другие предметы и документы, которые имеют отношение к возможному совершению преступления. Таким образом, сотрудник «МГБ» теперь вправе изъять практически любой предмет у любого лица, в том числе, электронные носители, по собственному желанию. «Это автоматически приведет к тому, что на временно неподконтрольной украинской власти территории, где и так о правах человека только слышали краем уха, исчезнет понятие личной жизни как таковой. По международным стандартам изъятие вещей и документов должно проводиться только на основании и в порядке, который предусмотрен законом. Такое изъятие разрешается в исключительном случае в уголовном производстве, а также, в некоторых других случаях, но всегда – под контролем сдерживающих органов. В случае "республик" контроль предполагается только один – со стороны вездесущего "МГБ ЛНР"», – отмечают правозащитники.

Также в ХПГ подчеркивают, что нарушение права на личную жизнь может привести к нарушению и других прав. Такие осмотры, по сути своей напоминающие несанкционированных обыски, будут использоваться для сбора ненадлежащих доказательств и фальсификации материалов будущих уголовных дел. Они же станут основой для преследования мирных жителей на временно неподконтрольных украинской власти территориях. «Это – новый путь для всяческого рода нарушений права на справедливый "суд" в “ЛНР”, который на этот раз прикрыт благовидной "инструкцией". Да и во время осмотров можно будет изъять любые вещи, в том числе, достаточно ценные. Так как контроль над подобными осмотрами будет проводить только "начальник оперативного отдела МГБ ЛНР", то изъятые вещи могут никогда не вернуться к хозяевам. И тогда эта процедура будет использоваться еще и для нарушения права собственности неугодных “ЛНР”», – резюмируют в ХПГ.