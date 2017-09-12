На Донетчине произошел взрыв в жилом доме. Новости

Около 10 утра в одной из квартир по улице Фрунзе пос. Яковлевка (Донецкая обл.) произошел взрыв. По предварительной версии, причиной взрыва стал бытовой газ. К счастью, никто из жителей не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям Дружковского отделения полиции от сотрудников ГСЧС.

«В результате взрыва в квартире выбиты окна и повреждена мебель. По предварительной версии экспертов, причиной трагедии мог стать бытовой газ. Никто из жильцов дома не пострадал, хозяева пострадавшей квартиры несколько дней назад уехали из города», – сообщили в пресс-службе.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Обстоятельства происшествия устанавливаются.