Украина удвоила расходы на закупку военной техники и вооружения, – Минобороны. Новости

В 2017 году расходы на разработку и закупку вооружения и военной техники в Украине увеличены вдвое. Об этом сообщил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский в ходе брифинга, передает «УНИАН».

«Указанная сумма средств (33,8 млрд грн предусмотрено на материально-техническое обеспечение Минобороны – авт.) позволяет направить их на такие приоритетные направления: прежде всего, расходы на разработку и закупку вооружения и военной техники в 2017 году увеличены более чем вдвое по сравнению с 2016 годом», – заявил он.

«Расходы на ремонт вооружения и военной техники, на вещевое обеспечение, квартирно-эксплуатационное обеспечение в целом увеличены в полтора раза по сравнению с прошлым годом», – отметил Галимский.