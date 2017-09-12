В ООН привели пример журналиста Васина как травлю людей с украинскими взглядами в «ДНР». Новости

В Организации Объединенных Наций заявляют, что граждане с проукраинскими взглядами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей подвергаются риску физического насилия. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, пишет «УНИАН».
«На территории, подконтрольной вооруженным группам, граждане, которые открыто выражают проукраинские взгляды, продолжают испытывать запугивания или подвергаются риску физического (насилия – ред.)», – заявила Фрейзер.
Она напомнила, что известный блогер Станислав Асеев (Васин), который писал о жизни на неподконтрольных территориях, «содержится в тайном заключении в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" с начала июня». По ее словам, он остается под стражей. «Подобным образом женщина, которая критиковала самопровозглашенную "Луганскую народную республику" в социальной сети, была задержана вооруженными группами и содержалась в тайном заключении в течение 16 дней в июле. Затем она была освобождена», – добавила Фрейзер.
Ранее сообщалось, что представители «ДНР» подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева (псевдоним – Станислав Васин) в списках на обмен.
Как сообщалось, журналист и блогер Станислав Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».
Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них.
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