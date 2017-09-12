Книги о «ДНР» и «фашизме в Украине» продаются в магазине Верховной Рады (Фото) . Новости

В книжном магазине Верховной Рады Украины продаются книги «Донецкая республика» и «Фашизм в Украине». Об этом говорится в сюжете программы «Деньги», передает «Эспресо.tv».

Среди имеющихся книг в книжном магазине парламента также представлены работы экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника.

«Изюминка магазина – в труде идеолога "ДНР" Владимира Корнилова. Он тесно связан с депутатом российской Госдумы Константином Затулиным, также он – прилежный и последовательный "адвокат" российской агрессии на Донбассе», – говорят журналисты.

По словам реализатора, продавались книги хорошо. Их покупают и нардепы, и помощники депутатов.