На Луганщине возле остановки транспорта найден боеприпас. Новости

В селе Мирная Долина (Попаснянский район, Луганская обл.) возле остановки общественного транспорта обнаружен заряд подствольного гранатомета «ГП-25». Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«В Попаснянский отдела полиции поступило сообщение диспетчера ГПРЧ Попасная о том, что 11.09.2017 года руководитель неправительственной организации "Датская группа разминирования" обнаружил заряд подствольного гранатомета "ГП-25" в районе остановки общественного транспорта с.Мирная Долина, Попаснянского района, расположенной на автодороге Горное – Лисичанск, на расстоянии 3 км с.Мирная Долина. Указанный боеприпас обезврежен на месте силами ГСЧС», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что команда специалистов по разминированию Датской группы по разминированию нашла две противотанковых мины (TM-62M) рядом с Мирной Долиной.

Напомним, с начала августа к очистке загрязненных территорий присоединилась неправительственная организация Датский группа по разминированию, которая действует в соответствии с проектом «Защита населения, пострадавшего в ходе военного конфликта путем предоставления юридической (правовой) помощи и противоминной деятельности».

Читайте также: