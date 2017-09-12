Единый реестр участников АТО включает данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести. Новости

Единый реестр участников АТО включает данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести, сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, передает «Интерфакс-Украина».

«В службе работает Единый реестр участников АТО, на данный момент в реестре зарегистрировано уже порядка 313 тыс. участников АТО», – сказал Мальцев.

По его данным, в реестре содержится информация о 3,8 тыс. погибших и 110 без вести пропавших участниках АТО.