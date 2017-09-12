СБУ завершила расследование по 132 «должностным лицам Л/ДНР» . Новости

Следователи управлений Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях завершили досудебное расследование в отношении 132 «должностных лиц ДНР/ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, среди обвиняемых в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, 35 «высокопоставленных чиновников», в частности: «министры», «заместители министров», «депутаты», «руководство банковских учреждений», «главы администраций», «командиры военных и военизированных подразделений».

«В Донецкой области следователями СБУ направлен в суд обвинительный материал относительно главаря террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога"», – сказано в сообщении.

Как выяснили сотрудники Службы безопасности, бывший торговец рыбой стал управлять незаконными вооруженными формированиями (НВФ) после ликвидации «Моторолы» (россиянин Арсений Павлов).

Также сообщается, что завершено досудебное расследование и в отношении «министра МЧС», «министра доходов и сборов», «министра юстиции», «министра иностранных дел», «министра и заместителя министра транспорта», «министра спорта», «министра культуры», «главы центрального республиканского банка» и еще ряда «должностных лиц ДНР».

Кроме того, в августе этого года следователи управления СБУ в Луганской области направили в суд обвинительные материалы относительно «начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР». А также, незадолго до этого, было завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинения касательно «и.о. министра» и «заместителя министра министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР».

«"Чиновникам ДНР/ЛНР" инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины», – отмечается в сообщении пресс-центра.

Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. «К ним будет применена процедура заочного осуждения», – уточняют правоохранители.

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