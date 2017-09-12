Ситуация с зонами безопасности вокруг водных объектов на Донбассе не решена, – доклад ООН. Новости

Фактическое разведение сторон вокруг двух водных объектов в Донецкой области – Донецкой фильтровальной станцией и Первой насосной станции так и не началось. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

В частности, в докладе сообщается, что в течение второго квартала 2017 г. значительно увеличилась интенсивность инцидентов, затрагивающих объекты водоснабжения. «Всего за отчетный период Кластером по водоснабжению, санитарии и гигиене было задокументировано 24 таких инцидента. Во время серии обстрелов с 6 по 10 июня, Первая насосная станция Южнодонбасского водопровода неоднократно останавливала свою работу, прерывая водоснабжение для примерно 400 тыс. чел. по обе стороны линии соприкосновения на срок до 10 дней. Донецкая фильтровальная станция (ДФС), которая очищает воду для примерно 345 тыс. чел. по обе стороны линии соприкосновения, была обесточена из-за обстрелов между 2 и 6 июня, а затем снова между 30 июня и 3 июля», – говорится в отчете.

Уточняется, что УВКПЧ приветствует достигнутое 19 июля в Минске соглашение о создании зон безопасности вокруг двух водных объектов в Донецкой области – ДФС и Первой насосной станции, однако сожалеет о том, что фактическое разведение сторон не началось.

Кроме того, УВКПЧ документировало также другие случаи, когда обстрелы критической инфраструктуры вызывали отключения воды, электроэнергии и газа, в том числе в контролируемых правительством Крымском и Авдеевке, где жители оставались без газоснабжения с 5 и с 7 июня, соответственно. В контролируемых правительством Торецке и близлежащих селах водоснабжение было ограничено одним часом в день, в то время как некоторые районы вообще не имеют доступа к проточной воде из-за огромной потери воды на поврежденном участке водопровода на «ничейной земле», находящемся между Торецком и контролируемой вооруженными группами Горловкой. «Эта ситуация остается неразрешенной с января 2017 года, поскольку сторонам военных действий не удалось договориться о "режиме тишины" для ремонта водопровода», – говорится в сообщении.

УВКПЧ также напомнило, что водоснабжение и электроснабжение, а также отопление в зимний период имеют критическое значение для выживания гражданского населения, и размещение военных объектов в жилых районах и, в частности, вблизи больниц, школ или объектов критически важной инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права.

Напомним, что, как сообщала украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК), уУкраинские военные обеспечили проведение ремонта водовода «Горловка-Торецк» вблизи шахты имени Гагарина под Торецком.

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