В «ЛНР» спортсмен пришел на награждение с флагом Украины (Фото). Новости

В Стаханове (временно неподконтрольная украинской власти территория Луганщины) спортсмен пришел на церемонию награждения на соревнованиях с флагом Украины. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает на своей странице в Facebook блоггер Антон Птицын.

Речь идет о мастере спорта по полиатлону Викторе Степаненко, который набросил на плечи украинский флаг и порвал грамоту «ЛНР».

«Сейчас он находится в лапах МГБ и ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 343 УК ЛНР – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Луганщина – земля героев. Слава Украине!», – написал Птицын.

Ранее сообщалось, что в Организации Объединенных Наций заявляют, что граждане с проукраинскими взглядами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей подвергаются риску физического насилия.