Переселенец из Чистяково зарабатывает на продаже антиквариата (Фото). Новости

33-летний Павел Костенко (на фото) из Чистяково (до переименования Торез, Донецкая обл.) после переезда в Запорожье открыл бизнес по продаже антикварных вещей. Открыл два интернет-магазина на зарубежных площадках. Его клиенты – американцы, жители Европы, Израиля, Саудовской Аравии и Ливии, передает «Gazeta.ua».

«В Донецке занимался торговлей натуральными волосами для париков. Мотался по городам, по разным странам. Бизнес довольно интересный. Понимал, как работает схема. Открыл стационарный пункт по приему волос. Параллельно начал заниматься продажей советского антиквариата – статуэтками, предметами быта. Когда началась война, бизнес свернул и переехал в Запорожье. Вскоре узнал, что жена беременна. Нужно было решать финансовую проблему. С двумя экономическими дипломами устроился менеджером по закупкам вторсырья. Не проработал и месяца. Доходы не покрывали даже третьей части необходимого. Поэтому решил продолжить заниматься бизнесом. Написал бизнес-план, обратился в "Каритас" и получил грант в 1000 долларов. Это помогло снова начать бизнес. Расклеил объявления, дал рекламу в газеты. Дело пошло», – рассказал Павел Костенко.

Все вещи хранил в арендованной квартире. После рождения дочери Ирины снял офис. «Сейчас нахожусь в уютном офисе в центре города. Занимаюсь антиквариатом, который датируется началом нашей эры и заканчивается советским периодом. Также продолжаю заниматься продажей волос. Уже вышел на международный рынок. Иностранцы – непосредственные заказчики», – поделился переселенец.

Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко Фото из архива Павла Костенко

Чтобы отличать ценные вещи от мусора, искал о них информацию в Интернете. Самая дорогая вещь, которую продал – советский наградной комплект. Стоил 100 тысяч гривен.

«Только янтаря существует около 300 подвидов. Самые простые янтарные бусы могут оцениваться в 5-10 гривен за грамм. А антикварный балтийский янтарь – от 50 до 500 гривен за грамм. Чтобы отличить один от другого, изучил большое количество информации. Так же и с другими вещами. Среди фотографов спрос имеют советские объективы. С ними можно работать, а стоят дешевле современных. Неплохо продается советская бижутерия, медали, ордена, монеты. Сейчас начал продавать античные вещи – монеты Римской империи и царской России», – сказал Павел Костенко.

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