Очень надеемся на поддержку Германии, – Геращенко о введении миротворцев ООН. Новости

Украина надеется на поддержку Германии своей инициативы по введению миротворческой миссии ООН на всю временно неподконтрольную украинской власти территорию. Об этом сегодня, 12 сентября, на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Такую надежду выразила Ирина Геращенко на встрече с вице-президентом Бундестага Германии Йоганесом Зингаммером и немецкой делегацией – представителями благотворительного фонда «Реновабис», которые активно сотрудничают с благотворительным фондом «Каритас». «Обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе. Подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на всю оккупированную территорию, аж до украино-российской границы, и при том в этой миссии не может быть россиян, представителей страны-агрессора. Мы очень надеемся на поддержку этой украинской инициативы Германией, и то, что Берлин, как и Париж, четко осознают, что ни о каких гибридных предложениях Путина о "миссии по охране миссии на линии соприкосновения" не может быть и речи, потому что это подмена понятий», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с председателем группы дружбы «Франция–Украина».

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