Маю право на житло. Акция переселенцев под Кабмином набирает обороты (Фото). Новости

К акции переселенцев, требующих реализации программы «Доступное жилье», которую организовала Общественная организация «Мій.Дім.Юа» под зданием Кабмина в Киеве, подключаются все большее число людей из числа ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает на странице в Facebook народный депутат Наталья Веселова.

«Харьков поддерживает акцию Мій.дім.юа. Присоединяйтесь к сбору подписей. Программа "Доступное жилье" касается не только переселенцев, но и участников АТО и обычных украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Киеве сбор подписей продолжается под Кабмином в импровизированной общественной приемной народного депутата», – пишет Веселова .

Сегодня начался сбор подписей под обращением к премьер-министру, в котором изложены требования о выделении средств на реализацию программы.

Ранее депутат сообщала, что цель акции – включение проекта изменений в постановление №140 от 2009 года в повестку дня правительственного комитета и рассмотрения проекта бюджета о финансировании программы «Доступное жилье» для участников АТО и ВПЛ, утвержденной законом №1954.

Напомним, что 11 сентября, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко начала голодовку возле Кабинета министров Украины.

Как сообщалось ранее, 9 апреля 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в ст. 4 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" по реализации государственных жилищных программ». Целью Закона является обеспечение удешевления стоимости строительства или приобретения жилья для социально уязвимых категорий граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государственная поддержка, предусмотренная данным законом, заключается в уплате государством 50% стоимости строительства или приобретения доступного жилья и / или предоставлении льготного ипотечного жилищного кредита.

Напомним также, что 9 марта Ощадбанк объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО.

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