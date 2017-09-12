Жить полноценно: Как девочку из Мариуполя спасли от инвалидности (Видео) . Новости

Мирослава Белых – ровесница вооруженного конфликта на Донбассе. Ей было всего 4 месяца, когда мирный Мариуполь попал под масштабный обстрел. «Слышно – стреляют. Страшно было, что мы не знали, что с ней. Куда бежать, если что вдруг», – вспоминает мама Елена Белых.

«Когда больной ребенок на руках и не знаешь куда бежать, когда продолжается этот кошмар», – добавляет бабушка Елена Букина.

При рождении у малышки не закрылся межартериальный проток, что привело к пороку сердца. «Если ребенок живет с достаточно большим артериальным протоком, то рано или поздно он становится инвалидом, можно сказать. Поэтому эти пороки нужно устранять в детстве», – объяснила врач-кардиоревматолог Киевского института сердца Наталья Рубан.

Родители надеялись, что в первые годы жизни сердце девочки само справится с недугом и операция не потребуется. «Мы каждые пол года обследовались, делали УЗИ, переживали, что может ухудшиться состояние, потому что часто болела и каждая температура», – сказала мама Мирославы.

Но чуда не произошло. Мирославе понадобилось дорогостоящее лечение. Денег на это у родителей не было. «Муж работал, до того, как начались боевые действия. Потом пришлось рассчитаться», – поделилась Елена Белых.

Когда счет шел уже на дни, а деньги найти не удалось, семья обратилось за помощью в Штаб Рината Ахметова. Для Мирославы закупили имплант. В Киевском институте сердца медики вернули девочку к здоровой жизни. «Закрыт проток через сосуды бедра специальным устройством, такой пружинкой, которая изнутри закрывает просвет патологического сосуда», – рассказала Наталья Рубан.

На следующий день после операции Мирослава уже бегает и играет. На контрольном снимке УЗИ все показатели в норме. Девочка с нетерпением ждет выписки из больницы. Ведь тогда сбудется ее главная мечта – танцевать на сцене. «Мы пойдем заниматься танцами. Теперь у нас не будет никаких ограничений в этом плане и мы будем жить полноценной жизнью», – сказала бабушка Мирославы.

Источник: ТК «Донбасс»

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