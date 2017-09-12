Пенсии неподконтрольному Донбассу: Советы международных экспертов. Новости

«Обращение жителей из неподконтрольной территории к официальным властям является актом признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии, государство посылает им очень важное сообщение: "вы – не наши граждане". Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они аукнутся вам позже» – такие советы давали международные эксперты политикам и чиновникам Украины на Международной конференции «Право на пенсию в условиях вооруженного конфликта: международный опыт и путь Украины», сообщает сегодня, 12 сентября, Общественная организация «Донбасс-SOS».

Первый заместитель министра Грузии по примирению и гражданскому равенству Петре Канкава отметил, что несмотря на все сложности, Грузия нашла способ платить пенсии своим гражданам. Пенсии остаются важным источником дохода для жителей Абхазии, и Южной Осетии. Пенсионеры могут зарегистрироваться в Министерстве здравоохранения и социальной защиты Грузии напрямую или через уполномоченного представителя. В результате им предоставляется банковская карта, на которую пенсия выплачивается ежемесячно. В этой связи, безусловно, закрытие пунктов пропуска в Грузии негативно сказалось на возможностях получения пенсий бенефициарами. Люди, проживающие в Гальском районе Абхазии, имеют статус ВПЛ, поскольку процесс безопасного и достойного возвращения не осуществляется в соответствии с международным правом. Следовательно, они также получают ежемесячное пособие, связанное с этим статусом.

Марина Почхуа, ассоциация женщин ВПЛ «Консент» из Грузии, продолжая опыт своей страны поделилась, что в Грузии нет оснований для прекращения выплат пенсий гражданам, которые не проживают на подконтрольной правительству территории. Для удобства пенсионеров организованы отделения мобильных мини-банков вблизи пунктов пропуска. При этом оформить доверенность на уполномоченное лицо для получения пенсии можно при помощи действующей по всей территории страны процедуре – через скайп.

Уполномоченная по правам человека из Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур подчеркнула, что невозможно прекратить платить гражданам пенсии, ведь это их право собственности. Также она отметила, что расходы, связанные с выплатой или невыплатой пенсий населению неконтролируемых территорий не только финансовые – они и имиджевые, и политические. Они забирают ресурсы у будущих поколений. Фактически, они являются долговым обязательством. При этом обращение жителей из неподконтрольной территории к официальным властям является актом признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии, государство посылает им очень важное сообщение: «вы – не наши граждане». «Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они аукнутся вам позже», – отметила Ясминка Джумхур.

Юрист Европейского Суда по правам человека Станислава Ильченко поделилась, что общее количество зарегистрированных Судом индивидуальных заявлений, поданных против Украины (по состоянию на 1 июля 2017 года) – 19 166. Из них заявления, касающиеся событий на востоке Украины и в Крыму – около 3700. Дела, касающиеся, среди прочего, приостановления выплаты пенсий на территории Донецкой и Луганской областей – около 500.

Правозащитник из Молдовы Александр Зубко отметил, что в молдавском законодательстве прямо не предусматривается возможность лишения своих граждан права на получение пенсий на том основании, что они получат пенсионную пенсию из «непризнанного фонда» в Приднестровье. Также нет никаких объяснений в нормативных актах понятия «приднестровская пенсия». В таких случаях любой бенефициар из «ПМР» имеет право на пенсию, а также на пособия, гарантируемые государством. Пока платежи в «ПМР» не вписываются ни в какую юридическую основу, они могут рассматриваться компетентными органами только в качестве частных денежных пособий. Поэтому они не могут быть учтены при определении выгод и не являются юридической основой для отказа в социальном страховании граждан, которые проживают «ПМР». Однако при этом Молдова выбрала путь не платить своим гражданам пенсии, что по словам Александру – путь к дезинтеграции.

Читайте также: