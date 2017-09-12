Пенсии неподконтрольному Донбассу: Советы международных экспертов. Новости

Пенсии неподконтрольному Донбассу: Советы международных экспертов

12.09.17 19:31dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Обращение жителей из неподконтрольной территории к официальным властям является актом признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии, государство посылает им очень важное сообщение: "вы не наши граждане". Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они аукнутся вам позже» такие советы давали международные эксперты политикам и чиновникам Украины на Международной конференции «Право на пенсию в условиях вооруженного конфликта: международный опыт и путь Украины», сообщает сегодня, 12 сентября, Общественная организация «Донбасс-SOS».

Первый заместитель министра Грузии по примирению и гражданскому равенству Петре Канкава отметил, что несмотря на все сложности, Грузия нашла способ платить пенсии своим гражданам. Пенсии остаются важным источником дохода для жителей Абхазии, и Южной Осетии. Пенсионеры могут зарегистрироваться в Министерстве здравоохранения и социальной защиты Грузии напрямую или через уполномоченного представителя. В результате им предоставляется банковская карта, на которую пенсия выплачивается ежемесячно. В этой связи, безусловно, закрытие пунктов пропуска в Грузии негативно сказалось на возможностях получения пенсий бенефициарами. Люди, проживающие в Гальском районе Абхазии, имеют статус ВПЛ, поскольку процесс безопасного и достойного возвращения не осуществляется в соответствии с международным правом. Следовательно, они также получают ежемесячное пособие, связанное с этим статусом.

Марина Почхуа, ассоциация женщин ВПЛ «Консент» из Грузии, продолжая опыт своей страны поделилась, что в Грузии нет оснований для прекращения выплат пенсий гражданам, которые не проживают на подконтрольной правительству территории. Для удобства пенсионеров организованы отделения мобильных мини-банков вблизи пунктов пропуска. При этом оформить доверенность на уполномоченное лицо для получения пенсии можно при помощи действующей по всей территории страны процедуре через скайп.

Уполномоченная по правам человека из Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур подчеркнула, что невозможно прекратить платить гражданам пенсии, ведь это их право собственности. Также она отметила, что расходы, связанные с выплатой или невыплатой пенсий населению неконтролируемых территорий не только финансовые они и имиджевые, и политические. Они забирают ресурсы у будущих поколений. Фактически, они являются долговым обязательством. При этом обращение жителей из неподконтрольной территории к официальным властям является актом признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии, государство посылает им очень важное сообщение: «вы не наши граждане». «Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они аукнутся вам позже», отметила Ясминка Джумхур.

Юрист Европейского Суда по правам человека Станислава Ильченко поделилась, что общее количество зарегистрированных Судом индивидуальных заявлений, поданных против Украины (по состоянию на 1 июля 2017 года) – 19 166. Из них заявления, касающиеся событий на востоке Украины и в Крыму около 3700. Дела, касающиеся, среди прочего, приостановления выплаты пенсий на территории Донецкой и Луганской областей – около 500.

Правозащитник из Молдовы Александр Зубко отметил, что в молдавском законодательстве прямо не предусматривается возможность лишения своих граждан права на получение пенсий на том основании, что они получат пенсионную пенсию из «непризнанного фонда» в Приднестровье. Также нет никаких объяснений в нормативных актах понятия «приднестровская пенсия». В таких случаях любой бенефициар из «ПМР» имеет право на пенсию, а также на пособия, гарантируемые государством. Пока платежи в «ПМР» не вписываются ни в какую юридическую основу, они могут рассматриваться компетентными органами только в качестве частных денежных пособий. Поэтому они не могут быть учтены при определении выгод и не являются юридической основой для отказа в социальном страховании граждан, которые проживают «ПМР». Однако при этом Молдова выбрала путь не платить своим гражданам пенсии, что по словам Александру – путь к дезинтеграции.

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