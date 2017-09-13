Заводы стоят: В Донецком металлургическом техникуме нехватка учащихся. Новости

В «Донецком электрометаллургическом техникуме ДНР», который в нынешнем году отметил свое 55-летие со дня основания, ощущаются проблемы с количеством учащихся. Об этом в интервью местной газете рассказал директор ДЭМТ Игорь Караван.

В настоящий момент в техникуме обучается 650 человек, из них первокурсников этого учебного года – 106 дневной формы и 50 заочной. Абсолютное большинство составляют бюджетные места. На контрактной основе учатся всего 15 человек.

«В 2014 году по понятным причинам было трудно, у нас был очень маленький набор, в итоге техникум заполнился учащимися наполовину, по сравнению с былым объемом. Но уже в 2015 году эта цифра существенно увеличилась. Тем не менее ситуация остается сложной. В большинстве своем родители хотят, чтобы их дети учились в школе до 11 -го класса, а потом поступали в вузы», – констатировал Караван.

Но такая тенденция привела к тому, что уже в «ДНР» острая нехватка кадров технического направления. «Сегодня ситуация такова, что у нас выпускников с высшим образованием больше, чем специалистов среднего звена… С экономистами и юристами в республике перебор, тем не менее многие стремятся освоить именно эти специальности. В этом большая роль родителей – куда они направят, туда ребенок и пойдет... Но мам и пап можно понять, особенно сейчас, когда многие заводы и фабрики в ДНР находятся на стадии запуска... Когда родители увидят, что заводы в республике стабильно работают, что специалисты среднего звена зарабатывают хорошие деньги, что им предоставляется полный социальный пакет, тогда и в нашем техникуме будет прилив студентов», – надеется директор ДЭМТ, акцентируя, что в сентябре обещали запустить Юзовский металлургический завод.

Чтобы привлечь учащихся, последние два года поступление в техникум проходит без экзаменов. «Выпускники 9-х классов школ поступают в ДЭМТ без вступительных экзаменов, на основании аттестата о среднем образовании. Такая практика действует уже два года. Разумеется, приоритет отдается тем, кто имеет высокие баллы в своем свидетельстве», – уточнил Караван.

Он также отметил, что ДЭМТ практически на 100% сохранил состав преподавателей, несмотря на военное время. «Действительно, за годы войны из 160 преподавателей нас покинули всего два человека, которые были родом из Украины», – констатировал директор.

Как сообщалось ранее, аналогичная ситуация с нехваткой учащихся сложилась в Енакиевском политехнический техникуме, где сократился набор на горные специальности, которые были профильными для учреждения в довоенное время.

А как отмечал сам «глава ДНР» Александр Захарченко, переизбыток в «Донецкой народной республике» юристов и экономистов привел к тому, что после получения образования они вынуждены идти в официанты.

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