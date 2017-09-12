Главное богатство Украины – люди. Американец погостил у семьи переселенцев из Авдеевки (Фото). Новости

Питер Сантенелло – бизнесмен и видеоблоггер из Сан-Франциско, а также заядлый путешественник и мечтатель, который объехал около 85 стран мира, пережил немало приключений и познакомился со многими людьми, приехал в Украину, чтобы узнать, как живут люди на постсоветском пространстве. Об этом видео сюжет на «ВВС.Украина».

Здесь его захватывает все: архитектура, еда, язык, но больше всего – люди. Чтобы лучше узнать Украину, парень решил не ограничиваться Киевом и отправился в небольшое село в Донецкой области, где провел шесть недель с семьей беженцев из Авдеевки. «Что знают люди про Украину? Они видят войну и плохих политиков. Я ощущаю близость с украинцами больше, чем с людьми с Запада», – говорит Питер.

Вместе с семьей, к которой он жил, Питер погрузился в настоящее сельскую жизнь, а еще, по его словам, стал лучше понимать людей и себя. «Они видели войну, их квартира разрушена обстрелами, но они не унывают. Это их выбор быть счастливыми», – констатирует американец.

Он на себе испытал все тяжести сельской жизни: носил воду из колодца, копал картошку и участвовал в копании колодца. «Постоянно надо носить воду из колодца, чтобы мыть посуду. Они много работают на огороде. Мне было тяжело. Когда приехал, мы начали копать колодец. Вода – это стало метафорой моего путешествия. Моя цель рассказать международной общественности про то, чему я тут научился. Главный ресурс этой страны – это люди», – уверен парень из США.