С 2014 года квартиры в «ДНР» подешевели более чем в три раза, – версия российских СМИ. Новости

В «Донецкой народной республике» заработали агентства недвижимости. Правда, на сегодня их единицы. До вооруженного конфликта в одном Донецке их насчитывалось более 70. О ценах на жилье и кто его покупает, сообщает российское информационное агентство REGNUM.

По информации ИА, до вооруженного конфликта трех-четырехкомнатные квартиры в Донецке выставлялись по цене от 65 до 100 тыс. долларов, то уже в начале осени они стоили от 10 до 25 тыс. долларов. Люди покидали квартиры и уезжали на мирные территории. «В августе 2014 года многие понимали, что нужно спасать свои семьи, детей. Наша четырехкомнатная квартира на границе Киевского района, который нещадно обстреливался. Мы приняли решение уехать из Донецка. Но чтобы были деньги на первое время, выставили на продажу жилье. Вначале за 25 тыс. долларов, потом цену опустили до 10 тыс. долларов. Но покупателей не было. Никто не хотел рисковать. Теперь мы вернулись в свою квартиру и очень рады, что не продали ее», – рассказал дончанин Алексей Иваненко.

Отмечается, что цены на недвижимость с тех пор немного изменились. Как сообщили в одной из риелторских контор, цены с 2014 года немного подросли. Дорого по нынешним меркам выставляют дома в новостройках. Не секрет, что многие состоятельные граждане вкладывали средства в недвижимость, а после она либо пустовала, либо сдавали ее внаем. За такое жилье площадью до 100 кв. м сегодня просят 40 тыс. долларов и больше. Если площадь больше, то цена может доходить до 80 – 100 тыс. долларов.

На вторичное жилье цены ниже. Например, сейчас продается в центре 4-комнатная квартира площадью 76 кв. м за 28 тыс. долларов. Есть и квартира около 100 кв. м в старом доме по цене 35 тыс. долларов.

Самые низкие цены – на северо-западных окраинах. Ближе к центру однокомнатные квартиры идут по 8 тыс. долларов. В микрорайоне Текстильщик за 23 тыс. долларов можно купить трехкомнатную квартиру с евроремонтом.

Чаще всего агентства недвижимости, как и частные посредники, устанавливают плату за свои услуги, исходя из средней по рынку. Сейчас это 3-5% от стоимости сделки. Такой процент был и ранее.

Аренда жилья также распространена. Если в начале вооруженного конфликта собственники сдавали жилье за коммунальные услуги, то теперь цены завышены. Аренда в центре стандартной двух-трехкомнатной квартиры обойдется в 5-8 тыс. руб. (2283-3653 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 12.09.17). «Цены на аренду квартир в Донецке очень высокие. Некоторые собственники квартир потеряли всякую совесть. Наживаться на тех, кто лишился жилья, а то и потерял близких, последнее дело. Старые люди вспоминают эвакуацию во время Великой Отечественной войны, когда люди селили у себя бежавших от войны, и никто не требовал за это дорогую плату», – считает житель Донецка Алексей Мартыненко.

Главная тенденция донецкого рынка – количество квартир и домов, которые выставляются на продажу, растет.

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