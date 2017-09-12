В Мариуполе можно увидеть «Неизвестность» (Фото). Новости

Сегодня, 12 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) открыли фотовыставку «Неизвестность. Семьи пропавших без вести с обеих сторон конфликта» Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине. Она посвящена жертвам вооруженного конфликта на востоке Украины –семьям, родственники которых пропали без вести. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Фотовыставка состоит из стендов, на которых размещены десятки снимков американского фотографа-документалиста Брендана Гоффмана и истории этих семей. За последние три года считаются пропавшими более 1500 человек.
«Сегодня мы хотели поддержать группу людей, которая была наиболее поражена этим горем – семьи людей, которые пропали без вести. Люди имеют право знать, что случилось с их близкими. Мы работаем над тем, чтобы наладить сотрудничество между сторонами, вовлеченными в поиске пропавших», – сказал на открытии заместитель председателя Делегации МККК в Украине Николя Флери.
Во время открытия фотовыставки присутствующие почтили погибших во время вооруженного конфликта на Донбассе минутой молчания.
Выставка продлится до 26 сентября в сквере Драматического театра.
Как сообщалось ранее, в Киеве представили арт-инсталляцию в виде лабиринта «Новостей нет, но я верю…» («Новин немає, але я не вірю…») по случаю Международного дня пропавших без вести.
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