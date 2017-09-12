Полиция Донетчины разыскала более 1,5 тысяч людей, пропавших без вести (Фото). Новости

В Донецкой области с 1 апреля 2014 года было объявлено в розыск 2260 человек, из них 1821 мужчин и 439 женщин. В настоящее время полицейскими уже разыскано 1552 человека. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Уже три года полиция Донецкой области взаимодействует в сфере установления судьбы людей, пропавших в период проведения антитеррористической операции, с Международным комитетом Красного Креста. В рамках этого был проведен совместный семинар для работников подразделений уголовного розыска, которые занимаются розыском пропавших.

Не разысканными остаются 708 человек, из них 596 мужчин и 112 женщин. Работа в этом направлении осложняется отсутствием доступа на временно неподконтрольную украинской власти территорию.

Сегодня в Мариуполе представители полиции участвовали в акции в поддержку людей, пропавших в Донецкой области во время конфликта, инициированную международными и местными общественными организациями.

Акция в поддержку пропавших людей имеет целью привлечь внимание граждан к этой проблеме, быть неравнодушными к горю других и содействовать правоохранительным органам в поисках пропавших.

Как сообщалось ранее, в Киеве представили арт-инсталляцию в виде лабиринта «Новостей нет, но я верю…» («Новин немає, але я не вірю…») по случаю Международного дня пропавших без вести.

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