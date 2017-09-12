СБУ завершила расследование по 132 «силовикам и чиновникам ДНР/ЛНР». Новости

Следователями управлений Службы безопасности Украины в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 года завершено досудебное следствие в отношении ста тридцати двух «силовиков и чиновников ДНР/ЛНР».

Среди обвиняемых СБУ в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, тридцать пять так называемых «высоких чинов» «республик», в частности «министры», «заместители министров», «депутаты», «руководство банковских учреждений», «главы администраций», «командиры военных и военизированных подразделений».

«В Донецкой области следователями СБ Украины направлено в суд обвинительный материал по главарям террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога". Правоохранители установили, что бывший торговец рыбой стал управлять бандформированием после ликвидации предыдущего "командира" Моторолы. Завершено досудебное расследование и в отношении "министра мчс", "министра доходов и сборов", "министра юстиции", "министра иностранных дел", "министра и заместителя министра транспорта", "министра спорта", "министра культуры", "главы центрального республиканского банка" и еще ряда должностных лиц так называемой «ДНР», – говорится в сообщении.

«Следователи управления СБУ в Луганской области в августе направили в суд обвинительные материалы по поводу очередного сепаратистского функционера – "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта" так называемой "ЛНР". Незадолго до этого было завершено досудебное расследование и направлено в судебные инстанции обвинительные акты по "и.о. министра" и заместителя министра"фейковых "министерства инфраструктуры и транспорта"», – пишет пресс-служба СБ.

«Чиновникам ДНР / ЛНР» инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, они объявлены в розыск. К ним будет применена процедура заочного осуждения. Продолжаются мероприятия по документированию антигосударственной деятельности других участников незаконных псевдореспублик.