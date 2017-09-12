«Инвентаризация»: В «ЛНР» решили, что будут делать с пустующими квартирами. Новости

В «Луганской народной республике» по результатам «инвентаризации» пустующих квартир планируют начать их распределение. Об этом заявил «глава ЛНР» Игорь Плотницкий, передают интернет-ресурсы НКТ *.

«Мы проводили инвентаризацию жилого фонда. Я скажу так, выявлено несколько тысяч пустующих квартир. Не буду называть точную цифру, чтобы никого не будоражить», – сказал Плотницкий.

По его словам, теперь этот вопрос будут прорабатывать более подробно. Будут уточнять, что это за пустующие квартиры. «Ну, там понятие "пустующие" на момент посещения в квартире отсутствовали хозяева, и информация, со слов соседей подтверждалась, что там никого нет. Мы не понимаем где, что. Там много нюансов есть. Более четко разобраться в этом вопросе, чтобы мы понимали, что это за квартиры, в каком они состоянии», – сказал «глава ЛНР».

Плотницкий сообщил, что эта проверка будет проходить с привлечением «силовиков», чтобы они дали свое заключение, и «минюста». «После этого объявим, сколько есть реальных квартир, скажем так, пустующих или как-то по-другому их назовем. Будет создана специальная комиссия. И после этого, с учетом боевых действий, всего остального будем как-то распределять эти квартиры, давать людям возможность там проживать. Потому что пустующие – это не платится ни коммуналка, ничего не платится, и у нас есть люди, которые реально требуют жилья, ищут жилье», – резюмировал Плотницкий.

Как ранее сообщалось, массовый поквартирный обход в Луганске был отмечен в конце июля. Люди особенно беспокоились, что работники «правоохранительных органов» по итогам обхода составляли список пустующих квартир.

Напомним, «глава ЛНР» Игорь Плотницкий дал поручение провести «инвентаризацию» пустующих квартир в «ЛНР». По словам Плотницкого, инвентаризацией должны заняться участковые «полиции ЛНР», работники жилищно-эксплуатационных контор и бюро технической инвентаризации, чтобы понять реально существующий объем задолженности за коммунальные услуги.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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