К журналисту Васину, удерживаемому в «ДНР», никого не допускают, – ООН. Новости

Миссия по правам человека ООН обращает внимание, что в «ДНР» не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву (псевдоним – Станислав Васин), которого удерживают заложником в неподконтрольном Донецке с начала июня. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации 19 доклада ООН о ситуации по правам человека в Украине, пишет «Украинская правда».

«Хорошо известного блогера, пишущего о жизни на неконтролируемой территории, вооруженные группы в оккупированной части Донецкой области держат под стражей без права связи с внешним миром с начала июня», – подчеркнула она.

По ее словам, в плену в «ДНР», кроме Станислава Асеева, находятся еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения. «Более того, задержанным запрещают общаться между собой и с родными, а родным не предоставляют никакой информации об их мужей, сыновей, братьев или сестер и женщин. Это наносит горя этим семьям. Боевики также не допускают к общению с пленными и представителей международной миссии», – сказала Фрейзер.

Также она отметила, что наблюдатели зафиксировали случаи пыток, изнасилований и ненадлежащего содержания пленных с обеих сторон, как среди боевиков, так и ВСУ.