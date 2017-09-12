Миссия ООН на Донбассе. Польша заявила о своей позиции. Новости

Польша готова поддержать размещение миротворцев ООН на Донбассе и активно включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины как непостоянный член Совбеза ООН с 1 января 2018 года. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, сообщает польское внешнеполитическое ведомство, пишет «Укринформ».

«Польша давно задействована в переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины и поддерживает идею размещения международных сил ООН на территории, страдает от агрессии и оккупации», – говорится в сообщении МИД Польши.

По словам Цихоцкого, Польша готова активно вмешаться в переговорный процесс по нормализации ситуации на Донбассе. «Украина как стратегический партнер Польши может рассчитывать на наше участие в процессе восстановления уважения к международному строя», – заявил Цихоцкий. По его словам, Польша как непостоянный член Совбеза ООН по 1 января 2018 осознает свою ответственность за «процесс подготовки формата возможной миссии в Украине».

Заместитель главы МИД РП также обратил внимание на необходимость обеспечения соответствующих условий для работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины и необходимость увеличения ее активности.

Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня вопрос миротворческой миссии на Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с председателем группы дружбы «Франция–Украина».

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