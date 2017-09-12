Житель Донетчины закопал гранаты в огороде, чтобы потом глушить рыбу (Фото). Новости

Сегодня, 12 сентября, в Красногоровке (Марьинский р-н, Донецкая обл.) у местного жителя были изъяты четыре боевые гранаты. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Работниками Марьинского отделения полиции был проведен обыск по месту жительства 60-летнего жителя. Во время проверки и обследования домовладения и прилегающей территории полицейские совместно со взрывотехниками нашли тайник с боеприпасами, который находился в огороде хозяина.

Были изъяты 3 гранаты Ф-1 и РГД-5. Еще весной мужчина нашел боеприпасы и решил их приберечь, чтобы потом глушить рыбу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

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