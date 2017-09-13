Военный эксперт: Миротворцы для сопровождения ОБСЕ на Донбассе – это смешно. Главная

Если брать военно-экономический аспект, то ввести миротворцев ООН даже по линии разграничения на Донбассе – это большие материальные и людские затраты. Об этом в комментарии «Радио Свобода» рассказал глава Союза участников миротворческих операций, полковник запаса, участник первого миротворческого батальона Украины в Сараево Михаил Савченко.

«Когда мы были в Сараево, там было три миротворческих батальона. Украинский и египетский по 400 человек, и французский где-то человек 600-700. По сути, они только сдерживали одну из противоборствующих сторон, сопровождали гуманитарные конвои. То есть больших функций они выполнять не могли. То, что говорится сейчас – миссия ООН для сопровождения наблюдателей ОБСЕ – это смешно. Ведь есть такая категория, как военные наблюдатели. Во-первых, ООН очень заботится о своих военнослужащих. В ночное время они не действуют. От этого ничего не будет, это пустые разговоры. Тем более, если посчитать какое нужно количество людей», – сказал Михаил Савченко.

Если говорить именно о сопровождении ОБСЕ, то сейчас в СМИ упоминается о 70 наблюдателях, которые активно занимаются мониторингом ситуации. «То есть это группы из 2-3 человек, которые ездят по территории. К ним еще добавят, грубо говоря, 2-3 охранников. Представим, ты едешь, выходят два "дяди" с гранатометами и два с пулеметами и все, на этом твоя миссия заканчивается. Ты возвращаешься к себе, не выполнив эту миссию. Если кто думает, что миротворец ООН – это "Рембо", который сможет противостоять 40 боевикам, то нет. Это обычные солдаты, которые, прежде всего, вооружены стрелковым оружием и легкой техникой: БМП и БТР. И как можно всю территорию перекрыть? В одном селе стоит эта миссия, а в другом все что угодно творится. Передали, что они приедут, и все спрятались», – считает эксперт.

Поэтому Савченко уверен, что от миссии не будет абсолютно никакой эффективности.

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